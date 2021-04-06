«النيابة» توضح الحقوق المقررة لحماية الطفل من التدخين

تواصل – فريق التحرير:

حددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، الحقوق المقررة لحماية الطفل من التدخين بجميع أنواعه وأشكاله ومخاطره أو الترويج له.

وقالت النيابة في بيان لها عبر “تويتر”: “يُحظر أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، أو أن يُستخدم في شرائها أو الدعاية لها”.

وأضافت النيابة العامة، أنه يحظر أيضا استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر، أو عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويُحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.