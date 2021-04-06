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بتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

بتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 24.14 نقطة ليقفل عند مستوى 9988.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء الواساة، واللجين، ونادك، وبتروكيم، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجزيرة ريت، وأسلاك، والصقر للتأمين، ونسيج، واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.59% و 3.59%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، ولازوردي، والتصنيع، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، ودار الأركان، وكيمانول، والراجحي، ولازوردي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 878.27 نقطة ليقفل عند مستوى 23279.35 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

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