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«الشؤون الإسلامية»: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في الجوامع والمساجد

«الشؤون الإسلامية»: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في الجوامع والمساجد
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تواصل – فريق التحرير:

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، كافة فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها.

كما وجه كذلك بتعليق الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ ، تطبيقا للإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشمل التوجيه التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، منوهاً أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع ستتم الإفادة عنه لاحقاً.

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