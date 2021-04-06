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«الأرصاد»: توقعات بانخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل

«الأرصاد»: توقعات بانخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد -بمشيئة الله-، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة الأيام القادمة، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية الأسبوع القادم على مناطق شمال وغرب ثم وسط وشرق المملكة.

كما توقع المركز أن يصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع للأمواج على سواحل البحر الأحمر.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق (تبوك وحائل والجوف).

كما توقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.

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