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تنويه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن مسودة متطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية

تنويه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن مسودة متطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية
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تواصل – فريق التحرير :

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع مكلفيها إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول مسودة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، والتي تم نشرها في الثامن عشر من شهر مارس الماضي.

وتتضمن هذه المسودة تسعة بنود، توضح نطاق تطبيق الفوترة الإلكترونية وتفصيلاتها، ومتطلبات إصدار الفواتير الإلكترونية من قبل المكلف، والتي تحدد الصيَغ الخاصة بالفاتورة المُصدَرة وماتتضمنه من عناصر، إضافةً إلى طرق حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه يمكن للمهتمين من المكلفين وأصحاب العلاقة والعموم إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة، من خلال منصة “استطلاع​”، مبينةً بأن تاريخ السابع عشر من شهر أبريل الجاري هو آخر موعد لاستقبال المرئيات والمقترحات.

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