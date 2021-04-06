مصادر: انتقال الإشراف على قطاع العمرة من «الحج» إلى «السياحة» قريباً

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كشفت مصادر مطلعة عن انتقال الإشراف على قطاع العمرة من وزارة الحج إلى وزارة السياحة قريباً.

ووفقاً لـ”الوطن”، اقترح وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعيد، برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سرعة ترتيب اللجنة لعقد اجتماع مع وزارة السياحة، بشأن انتقال قطاع العمرة لوزارة السياحة بالقريب العاجل.

وأكد أن الهدف الأسمى هو تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، منوها بأهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار، لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة.