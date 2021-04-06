«المسند» يتوقع انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من السبت المقبل

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي في كل المناطق حتى تعاود الانخفاض مجددًا بدءاً من السبت المقبل.

وقال “المسند”في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: إن السبت المقبل سيشهد – بمشيئة الله- انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والغربية على وجه التحديد، ويوم الأحد نسبيًّا في الوسطى والمدينة، ويوم الاثنين في الشرقية.

وتابع: “في هذه الأيام تبدأ طيور الخواضير والدخل بالعودة للجزيرة العربية، وفي وسط المملكة يبلغ طول الليل حوالى 11:31 ساعة، بينما طول النهار حوالى 12:29 ساعة“.

وأشار “المسند” إلى أن موسم الأمطار يستمر عادة حتى نهاية شهر مايو في معظم مناطق المملكة، عدا الجزء الجنوبي الغربي فله نظام مختلف.