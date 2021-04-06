طبيب يكشف عن خلطة منزلية بسيطة لتبييض الأسنان

تواصل – وكالات :

قال طبيب أسنان روسي، إن ما يسمى بمعاجين التبييض، التي يتم شراؤها من المتجر، غير قادرة على إعطاء التأثير المطلوب.

وكشف الطبيب أليكسي أنتيبينكو، بحسب وكالة سبوتنيك، عن خلطة لتبييض الأسنان في المنزل وهي عبارة عن خلط الليمون مع صودا الخبر، حيث يصبح قوامه معجونًا ويفرك على سطح الأسنان.

وأشار إلى أن الخليط سيؤدي إلى إذابة الطبقة العليا من المينا، وستشبه الأسنان الثلج اللامع، ومع ذلك، حذر أنتيبينكو من أن اللعاب سيسعى إلى استعادة طبقة المينا المدمرة، لذلك بمرور الوقت، ستصفر الأسنان مرة أخرى.