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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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طبيب يكشف عن خلطة منزلية بسيطة لتبييض الأسنان

طبيب يكشف عن خلطة منزلية بسيطة لتبييض الأسنان
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تواصل – وكالات :

قال طبيب أسنان روسي، إن ما يسمى بمعاجين التبييض، التي يتم شراؤها من المتجر، غير قادرة على إعطاء التأثير المطلوب.

وكشف الطبيب أليكسي أنتيبينكو، بحسب وكالة سبوتنيك، عن خلطة لتبييض الأسنان في المنزل وهي عبارة عن خلط الليمون مع صودا الخبر، حيث يصبح قوامه معجونًا ويفرك على سطح الأسنان.

وأشار إلى أن الخليط سيؤدي إلى إذابة الطبقة العليا من المينا، وستشبه الأسنان الثلج اللامع، ومع ذلك، حذر أنتيبينكو من أن اللعاب سيسعى إلى استعادة طبقة المينا المدمرة، لذلك بمرور الوقت، ستصفر الأسنان مرة أخرى.

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