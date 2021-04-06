احذر.. عادة خاطئة أثناء تناول الشاي قد تعرضك للإصابة بسرطان المريء

تواصل – وكالات:

حذر مجموعة من الخبراء من تناول الشاي ساخناً الذي تبلغ درجة حرارته 65 درجة مئوية وأكثر.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم” فإن الدراسة التي أجرها الأطباء أثبتت أن تناول الشاي الحار الذي تفوق درجة حرارته 65 درجة مئوية، يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

ويشير البروفيسور وداد غيرال أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن الوفيات بسبب السرطان، تحتل المرتبة السادسة في العالم.

وتابع: “هذا مرض خطير، وله أساس وراثي، ولكن توجد عوامل مسببة أيضا، فوفقاً للدراسات التي أجريت مؤخرا في شرق تركيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، يزداد خطر الإصابة بسرطان المريء عند تناول الشاي الساخن جدا ومشروبات ساخنة أخرى بكميات كبيرة”.

وأضاف “إذا كان الشخص المدخن يتناول الشاي الساخن بكميات كبيرة، فإن خطر تطور سرطان المريء يتضاعف”.

وينصح البروفيسور بعدم شرب الشاي الساخن جدا لدرجة لا يمكن مسك الكوب باليد، وبدلا من ذلك الانتظار بضعة دقائق ومن ثم تناوله، مشيرا إلى عدم الحاجة لتناول اكثر من 3-4 أكواب من الشاي في اليوم.