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«يوتيوب» يُطلق منصة جديدة للأطفال

«يوتيوب» يُطلق منصة جديدة للأطفال
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تواصل – وكالات:

أعلنت يوتيوب التابعة لشركة جوجل إطلاق تطبيق يوتيوب كيدز باللغة العربية في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويوتيوب كيدز هو تطبيق مستقل لمشاهدة التسجيلات المصورة يقدم محتوى متنوعا للأطفال دون سن الثالثة عشر ويوفر مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية سهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الإعدادات التي تناسب أبناءها، بحسب سكاي نيوز.

ويعد (وقت الشاشة) أبرز أدوات هذا التطبيق والذي يتيح للوالدين إمكانية تحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات.

ويتوفر تطبيق يوتيوب حول العالم بلغات مختلفة منها الإنجليزية والفرنسية ويمكن تحميله للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وآي.أو.إس.

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