أسقطته أرضا وحاولت افتراسه.. كلاب تهاجم مستشار نفطي في جدة (فيديو)

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كشف الدكتور محمد الصبان، المستشار النفطي الدولي، تفاصيل واقعة تعرضه لهجوم من كلبين متوحشين في حي المسرة بجدة، وذلك بعد أيام من فاجعة طفلة الواشلة بالرياض، والتي فارقت الحياة إثر هجوم كلاب ضالة.

وقال “الصبان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “ياهلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”: “خرجت كالعادة من منزلي، وفوجئت أن كلبين متوحشين هجما علي بشكل غريب وأحدهما أمسك ثوبي بمخالبه في منظر مخيف جداً”.

وتابع: “جرحوني وطحت على الأرض، واستمرا في مهاجمتي إلى أن أتت المربية الفلبينية وسحبتهما إلى الفيلا السكنية التي يعيشان فيها”.

واستطرد قائلاً: “عدت إلى منزلي ، وفي اليوم التالي عرفت البيت الذي خرجت منه الكلاب، وذهب لأتفاهم مع الجار الذي يطلق هذه الكلاب في الحي وعندما سمعت صوت الكلاب تعوي مرة أخرى تركتهم وجريت خوفاً من أن يهاجماني مرة أخرى”.

وأضاف:”كنت أود الذهاب للشرطة لتصعيد الموقف، ولكن ما فعلت لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا على الجار وإن كان هذا الجار لم يستوص خيراً بجيرانه”.

واختتم حديثه قائلاً: “ذهبت للمستشفى وأخذت تطعيم بلقاح مضاد لعضة الكلاب وتحسنت، ولكن صرت أخاف من الخروج لممارسة رياضة المشي والجري في الحي”.

ووجه رسالة لأمانات البلديات في مختلف المدن، قائلاً:”يجب أن يكون هناك قانون صارم بأن من يتعرض لمثل هذه الحالات، أن يحاسب أصحاب الكلاب”.