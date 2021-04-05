«الصحة» توضح الفرق بين فحص الأجسام المضادة وفحص كورونا

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أوضحت وزارة الصحة، مساء الاثنين، الفرق بين فحص الأجسام المضادة، وفحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وقالت الصحة، عبر حساب “الصحة 937” على موقع تويتر ، أن الفحص المستخدم للكشف عن الإصابة الحالية بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 يتم عن طريق تحليل PCR بأخذ مسحة من الجهاز التنفسى العلوي.

وتابعت “الصحة” أن هناك فحصاً قد يستخدم في بعض المنشآت للكشف عن الإصابة بعدوى سابقة بالفيروس عن طريق تحليل الأجسام المضادة للفيروس.