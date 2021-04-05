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«الخضيري»: أطعمة وعادات تدمر الصحة.. فاحذروها

«الخضيري»: أطعمة وعادات تدمر الصحة.. فاحذروها
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تواصل – فريق التحرير:

حذر  د.فهد الخضيريأستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من خطورة الإفراط من تناول بعض الأطعمة التي تضر بالصحة.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “هناك أنظمة غذائية ترهق وظائف الأعضاء الحيوية وتجعلها تهرم بسرعة وتتلف؛ ومنها التدخين والدهون العالية المصنّعة (المهدرجة) والأطعمة التي تدخل فيها الإنسان وأفسد طبيعتها.

وأضاف د. فهد الخضيري: “هناك أطعمة تدعم وظائف الأعضاء ومنها الخضار والورقيات والفاكهة وشرب الماء، بالإضافة إلى التعرض للشمس وممارسة الرياضة”.

  

https://twitter.com/DrAlkhodairy/status/1378964393615056899

 

 

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