هل يجوز صلاة السنن الرواتب في البيوت؟ المصلح يجيب

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم صلاة السنن الرواتب في البيوت.

وقال الشيخ المصلح: “الأفضل في الصلوات النوافل، أن يأتي بها الإنسان في بيته، لما جاء في الصحيح، أن النبي ص الله عليه قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة”.

وفي حديث ابن عمر في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: “اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً”، فدل ذلك على أن الأفضل في صلاة النوافل أن تكون في البيت.

وتابع الشيخ المصلح: “لكن لو أنه تقدم لسبب ما أو هجّر وجاء للمنزل في أول الوقت أو قبل دخول الوقت فيصليها في المسجد”.