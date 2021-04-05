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بيان مهم من «مرصد المجمعة» بشأن ظروف رصد هلال شهر رمضان

بيان مهم من «مرصد المجمعة» بشأن ظروف رصد هلال شهر رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، اليوم الإثنين، بياناً مهماً بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان 1442هـ.

وكشف مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان 1442هـ.

وأوضح أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد المقبل 29 شعبان 1442هـ، فإن المعطيات الحسابية تفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس، بينما يوم الإثنين الموافق 30 شعبان ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01.

وأضاف أن الشمس ستغرب الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، وهو ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة بارتفاع 4.75 درجة، واستطالة 6.8 درجة.

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