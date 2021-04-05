سائق يقود مركبته باتجاه الخلف ويصطدم بأخرى ويلوذ بالفرار (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهور سائق وقيادته مركبته للخلف بسرعة، مما تسبب في اصطدامه بسيارة أخرى كانت في طريقها بأحد التقاطعات.

ووثق المقطع تفاصيل الحادث واصطدامه بسيارة أخرى بشكل متهور، ولاذ بالفرار من الموقع، فيما بادرت سيارة شرطة كانت في الموقع لملاحقته.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية ضبط قائد المركبة واتخاذ ما يلزم تجاه تلك الممارسات التي تعرض حياة الآخرين للخطر.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “تواصل”، تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.