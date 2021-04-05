الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النمر» يحذر: لا تتساهلوا مع الكلسترول الضار

«النمر» يحذر: لا تتساهلوا مع الكلسترول الضار
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من خطورة ارتفاع نسبة الكلسترول الضار في الجسم.

وقال “النمر” عبر تويتر: “لا تتساهل أبداً مع ارتفاع الكلسترول الضار ، ولا تسمح له بأن يتجاوز ١٣٠ ملغ/دسل في الشخص السليم”.

وأكد استشاري أمراض القلب أن الكلسترول الضار هو المسبب الأول لجلطات القلب في العالم.

 

مواد ذات صلة

«النمر» يوضح العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والانفعالات.. وينصح الأزواج

«النمر» يوضح العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والانفعالات.. وينصح الأزواج

«النمر»: احذروا الحزن.. يؤذي القلب ويرفع الضغط

«النمر»: احذروا الحزن.. يؤذي القلب ويرفع الضغط

هل انخفاض السكر بالدم يؤدي إلى الإصابة بالجلطة الدماغية؟.. استشاري يجيب

هل انخفاض السكر بالدم يؤدي إلى الإصابة بالجلطة الدماغية؟.. استشاري يجيب

«النمر» يحذر من خطأ شائع بعد ولائم العشاء.. يسبب مرض خطير

«النمر» يحذر من خطأ شائع بعد ولائم العشاء.. يسبب مرض خطير

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>