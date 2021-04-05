«النمر» يحذر: لا تتساهلوا مع الكلسترول الضار

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من خطورة ارتفاع نسبة الكلسترول الضار في الجسم.
وقال “النمر” عبر تويتر: “لا تتساهل أبداً مع ارتفاع الكلسترول الضار ، ولا تسمح له بأن يتجاوز ١٣٠ ملغ/دسل في الشخص السليم”.
وأكد استشاري أمراض القلب أن الكلسترول الضار هو المسبب الأول لجلطات القلب في العالم.
لا تتساهل أبداً مع ارتفاع الكلسترول الضار ولا تسمح له بأن يتجاوز ١٣٠ ملغ/دسل في الشخص السليم لأنه المسبب الأول لجلطات القلب في العالم.#من_عيادتي
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)April 5, 2021