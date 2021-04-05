«النمر» يحذر: لا تتساهلوا مع الكلسترول الضار

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حذر الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من خطورة ارتفاع نسبة الكلسترول الضار في الجسم.

وقال “النمر” عبر تويتر: “لا تتساهل أبداً مع ارتفاع الكلسترول الضار ، ولا تسمح له بأن يتجاوز ١٣٠ ملغ/دسل في الشخص السليم”.

وأكد استشاري أمراض القلب أن الكلسترول الضار هو المسبب الأول لجلطات القلب في العالم.