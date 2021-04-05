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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الصحة»: 4 فوائد مذهلة لـ«الجزر».. خالي من الكوليسترول والدهون

«الصحة»: 4 فوائد مذهلة لـ«الجزر».. خالي من الكوليسترول والدهون
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، بتناول “الجزر” بسبب فوائده الصحية للجسم، وسهولة تناوله بأكثر من طريقة تلبي احتياجات الكبار والصغار.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إن الجزر إضافة لذيذة دائماً؛ للعصائر والسلطات والأطباق الرئيسية، ومن فوائده ما يلي:

• خالي من الكوليسترول.

• قليل الصوديوم.

• قليل السعرات الحرارية.

• خالي من الجلوتين.

• خالي من الدهون.

 

 

 

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