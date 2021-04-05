«الصحة»: 4 فوائد مذهلة لـ«الجزر».. خالي من الكوليسترول والدهون

تواصل – فريق التحرير:
نصحت وزارة الصحة، بتناول “الجزر” بسبب فوائده الصحية للجسم، وسهولة تناوله بأكثر من طريقة تلبي احتياجات الكبار والصغار.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إن الجزر إضافة لذيذة دائماً؛ للعصائر والسلطات والأطباق الرئيسية، ومن فوائده ما يلي:
• خالي من الكوليسترول.
• قليل الصوديوم.
• قليل السعرات الحرارية.
• خالي من الجلوتين.
• خالي من الدهون.
الجزر إضافة لذيذة دائماً؛ للعصيرات والسلطات والأطباق الرئيسية، تعرف على فوائده الصحية للجسم🥕👇🏼#عش_بصحةpic.twitter.com/nMNhZ5Diyn
— عش بصحة (@LiveWellMOH)April 5, 2021