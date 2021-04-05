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«الأرصاد» تنبه: أمطار رعدية تستمر عدة أيام على 6 مناطق

«الأرصاد» تنبه: أمطار رعدية تستمر عدة أيام على 6 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة، بدءاً من الأربعاء المقبل تستمر لعدة أيام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار على مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف، يمتد تأثيرها على المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض من يوم الخميس وحتى السبت.

وطالب المركز الوطني للأرصاد بضرورة الحيطة والحذر خاصة قائدي المركبات.

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