«الصحة» تعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج «فني رعاية مرضى»

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى” وذلك من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤م إلى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٧م.

ما هو برنامج فني رعاية مرضى؟

يؤهل برنامج فني رعاية المرضى خريجي هذا البرنامج من العمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

من هو فني رعاية مرضى؟

يساهم فني رعاية المرضى في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

شروط الالتحاق بالبرنامج:

1. سعودي الجنسية

2. ليس على رأس العمل

3. شهادة بكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3/5 أو ما يعادلها في التخصصات التالية:

أحياء

أحياء دقيقة

تقنية حيوية

فيزياء

كيمياء

كيمياء حيوية

4. شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات أدناه:

آيلتس (IELTS): 4.5

توفل :TOFEL