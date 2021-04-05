وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (25) وظيفة صحية شاغرة في ( جدة – خميس مشيط – الخرج ) وفق التفاصيل التالية
– الوظائف:
وظائف مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط :
- سكرتير طبي – وظيفتان
- طبيب نائب – طب الأسرة – 4 وظائف
- طبيب مقيم – طب الأسرة – 4 وظائف
- طبيب استشاري – طب الأسرة والمجتمع – وظيفتان
- أخصائي أول طبيب طب وقائي
- أخصائي أشعة / رنين مغناطيسي
- أخصائي أشعة مقطعية
- طبيب مقيم أشعة
– وظائف مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة :
- استشاري طب باطني
- طبيب نائب أول – طب الأسرة – 6 وظائف
- أخصائي عناية مركزة
– وظائف إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج :
- مساعد جراحة أسنان – وظيفتان
-الخدمات الطبية للقوات المسلحة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).