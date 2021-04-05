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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (25) وظيفة صحية شاغرة في ( جدة – خميس مشيط – الخرج ) وفق التفاصيل التالية

– الوظائف:
وظائف مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط :

  • سكرتير طبي – وظيفتان
  • طبيب نائب – طب الأسرة – 4 وظائف
  • طبيب مقيم – طب الأسرة – 4 وظائف
  • طبيب استشاري – طب الأسرة والمجتمع – وظيفتان
  • أخصائي أول طبيب طب وقائي
  • أخصائي أشعة / رنين مغناطيسي
  • أخصائي أشعة مقطعية
  • طبيب مقيم أشعة

– وظائف مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة :

  • استشاري طب باطني
  • طبيب نائب أول – طب الأسرة – 6 وظائف
  • أخصائي عناية مركزة

– وظائف إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج :

  • مساعد جراحة أسنان – وظيفتان

-الخدمات الطبية للقوات المسلحة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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