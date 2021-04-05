مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين

تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، عن فتح باب التسجيل في التعاقد المؤقت (لوكم)، وذلك للعمل بقسم خدمات التمريض للعام الحالي 1442.

وأشار المستشفى إلى حاجته لشغل وظيفة أخصائي تمريض للجنسين (برنامج العقود المؤقتة).

الشروط:

– صورة من الهوية.

– يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الإنعاش القلبي الرئوي سارية المفعول.

– وجود تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري الصلاحية يتناسب مع الوظيفة المتقدم لها.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني RUH-IMAMAF-Nursing@MOH.GOV.SA، ويستمر التقديم لمدة شهرين اعتباراً من 1-4-2021.