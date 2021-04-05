الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين
0

تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، عن فتح باب التسجيل في التعاقد المؤقت (لوكم)، وذلك للعمل بقسم خدمات التمريض للعام الحالي 1442.

وأشار المستشفى إلى حاجته لشغل وظيفة أخصائي تمريض للجنسين (برنامج العقود المؤقتة).

الشروط:

– صورة من الهوية.
– يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الإنعاش القلبي الرئوي سارية المفعول.
– وجود تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري الصلاحية يتناسب مع الوظيفة المتقدم لها.
– اجتياز المقابلة الشخصية.

ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني RUH-IMAMAF-Nursing@MOH.GOV.SA، ويستمر التقديم لمدة شهرين اعتباراً من 1-4-2021.

 

Image

مواد ذات صلة

«هدف» يعتمد دعم 33 شهادة مهنية احترافية جديدة لرفع كفاءة القوى الوطنية

«هدف» يعتمد دعم 33 شهادة مهنية احترافية جديدة لرفع كفاءة القوى الوطنية

«الصحة» تعلن بدء القبول في البرنامج الوطني للأمن الصحي المنتھي بالتوظیف

«الصحة» تعلن بدء القبول في البرنامج الوطني للأمن الصحي المنتھي بالتوظیف

هيئة تنظيم الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة تنظيم الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة «الملك سعود» للعلوم الصحية تعلن عن 18 وظيفة للجنسين

جامعة «الملك سعود» للعلوم الصحية تعلن عن 18 وظيفة للجنسين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>