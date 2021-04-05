ارتفاع إصابات كورونا.. «ناقوس خطر» والمسؤولية في أيدي المواطن والمقيم

تواصل – فريق التحرير:

ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في المملكة رغم الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات وفي مقدمتها وزارة الصحة، وتوفير اللقاحات للجميع، أمر يدعو للعجب والقلق في نفس الوقت.

ويأتي ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس كمؤشر وناقوس خطر يحتم على الجميع من مواطنين ومقيمين الشعور بالمسؤولية وتحقيق أقصى التزام ممكن بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا، في سبيل العودة للحياة الطبيعية مجدداً، ودعم جهود الدولة المباركة التي لم تدخر جهداً لتجاوز هذه الجائحة بشهادة العالم أجمع.

• مراحل مقلقة بسبب الإصابات

بالأمس أكدت وزارة الصحة أن المملكة في مراحل مقلقة جدًا بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، أمس الأحد: “لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي”.

وأشار العبدالعالي، إلى أن هناك ارتفاعاً في المنحنى الوبائي للإصابات منذ يناير الماضي، حيث تواجه الوزارة أرقاماً مشابهة للأرقام المسجلة في أبريل الماضي.

وأضاف متحدث وزارة الصحة، أن التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حالياً مؤلم ومؤسف جداً في جميع المواقع.

• جرعات لقاحات كورونا:

وأعلن العبدالعالي عن أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يقترب من 5 ملايين، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد المسجلين لتلقي اللقاح يدل على وعي المجتمع.

• الرياض تتصدر مخالفة الاحترازات

وبالحديث عن مخالفات الإجراءات الاحترازية نجد أن الرياض تتصدر مختلف المناطق من حيث ارتفاع مؤشر مخالفة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (27083) مخالفة، وذلك للمدة من 15 / 8 / 1442هـ حتى 21 / 8 / 1442هـ.

فيديو |#الصحة: لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي#الإخباريةpic.twitter.com/2Qe6ruF6iz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)April 4, 2021

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8838)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5944)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3694)، ومنطقة القصيم بـ(2181)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1560)، ومنطقة الجوف بـ(1133)، ومنطقة تبوك بـ(1124)، ومنطقة عسير بـ(704)، ومنطقة الباحة بـ(554)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(496)، ومنطقة جازان بـ(194)، ومنطقة نجران بـ(140).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .

• التوسع في مراكز اللقاح

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

• تطورات كورونا في المملكة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (695) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (489) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (6368) حالة من بينها (836) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (695) حالة سجلت منطقة الرياض أعلى معدل للإصابات بـ 289 إصابة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 151 إصابة، ثمن المنطقة الشرقية 108 حالة، والمدينة المنورة 28 حالة، وعسير 21 إصابة.

• مسؤولية المواطن والمقيم

المسؤولية الكبرى الآن على كاهل المواطن والمقيم بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وتجاوز هذه المرحلة، من خلال الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والجهات المعنية، وتجنب التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، واستعمال المعقمات، والتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.