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توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وغبار وارتفاع كبير في درجات الحرارة

توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وغبار وارتفاع كبير في درجات الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء، على مختلف المناطق.

وتوقع تقرير الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق (تبوك وحائل والجوف).

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 28 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة. على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، بينما ارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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