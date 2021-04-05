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سلطنة عمان: تطبيق منع التجول من الـ9 مساءً إلى الـ4 صباحاً طوال شهر رمضان

سلطنة عمان: تطبيق منع التجول من الـ9 مساءً إلى الـ4 صباحاً طوال شهر رمضان
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تواصل – وكالات:

أعلنت سلطنة عمان، تمديد قرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن منع التجول سوف يبدأ من الساعة الـ9 مساءً إلى الـ4 صباحاً طوال شهر رمضان.

ويأتي قرار منع التجول في وقت قررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا في سلطنة عمان في 29 مارس الماضي، تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل التابعة للدولة بنسبة 50%.

وكانت اللجنة قررت في 25 مارس الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد 28 مارس 2021 حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021، لمواجهة فيروس كورونا.

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