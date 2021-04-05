«التجارة» تستدعي 1783 مركبة «فورد» ‏لخلل في الكاميرا الخلفية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، استدعاء1783مركبة فورد، من طرازات“EXPEDITION /F-150 / EDGE / EXPLORER /MUSTANG” لينكون “MKX” .2020
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء يرجع لوجود خلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت المستفيدين من مالكي تلك المركبات إلى ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع “استدعاء” والتواصل مع الشركة لاستبدال الكاميرا الخلفية مجانًا.
"التجارة" تعلن عن#استدعاء1,783 مركبة
🚘 فورد "EXPEDITION / F-150 / EDGE / EXPLORER / MUSTANG"
🚘 لينكون "MKX"
🗓 2020
🔻 لخلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم|https://t.co/2sULP2q8D9🔗pic.twitter.com/vcY55M7TVQ
— وزارة التجارة (@MCgovSA)April 5, 2021