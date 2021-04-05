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«التجارة» تستدعي 1783 مركبة «فورد» ‏لخلل في الكاميرا الخلفية

«التجارة» تستدعي 1783 مركبة «فورد» ‏لخلل في الكاميرا الخلفية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة ‏التجارة، استدعاء‏1783مركبة ‏ فورد، من طرازات“EXPEDITION /F-150 / EDGE / EXPLORER /MUSTANG”‏ لينكون‎ ‎‎“MKX”‏ ‏.2020

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء يرجع لوجود خلل في ‏الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة ‏أثناء ‏الرجوع للخلف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث‏.‏

 ودعت المستفيدين من مالكي تلك المركبات إلى ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع “استدعاء” والتواصل مع الشركة لاستبدال ‏الكاميرا الخلفية مجانًا.‏

 

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