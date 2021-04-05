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منشأها الهند.. اكتشاف سلالة جديدة مزدوجة من فيروس كورونا

منشأها الهند.. اكتشاف سلالة جديدة مزدوجة من فيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

أعلن مختبر أمريكي، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة خليج ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة، أطلق عليها السلالة المزدوجة.

وقال مختبر ستانفورد للفيروسات إنه رصد حالة واحدة من السلالة الجديدة من خلال التسلسل الجيني، مشيرا إلى أن منشأها الهند، ويشتبه في 7 حالات أخرى على الأقل.

واعتبر المختبر أن السلالة الجديدة تتحور بطريقة مزدوجة، لأنها تحتوي على طفرتين من الفيروس، تساعدانه على الالتصاق بالخلايا.

ويقول مدير المختبر، بن بينسكي: “إذا كنت في مصعد مع شخص مصاب بهذه السلالة، فمن المرجح أن ينقل العدوى لك”، وفقا لسكاي نيوز نقلاً عن شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

من جانبه، قال أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، بيتر تشين، إن هذه السلالة يمكن أن تكون معدية بصورة أكثر من السلالة الأصل التي ضربت ولاية في الهند بنحو 20 بالمئة.

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