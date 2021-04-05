«أوبو» تطرح هاتفها الذكي الجديد «F19».. تعرّف على المزايا

تواصل – وكالات:
كشفت شركة “أوبو” عن هاتفها الذكي الجديد Oppo F19، والذي يأتي مع العديد من الخصائص المتقدمة.
وفيما يلي أهم المميزات والمواصفات التي يتمتع بها الهاتف:
-يتضمن الهاتف شاشة بقياس 6.43 إنشاً وبدقة 1080×2400 بيكسل.
-يأتي الجهاز مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.
-يحتوي الجهاز على معالج “Qualcomm SM6115 Snapdragon 662”.
-يعمل مع نظام “أندرويد 11”.
-يضم هاتف “أوبو” الجديد 3 كاميرات خلفية دقة الرئيسية 48 ميغابيكسل في حين أن الثانية بدقة 2 ميغابيكسل. أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 2 ميغابيكسل أيضاً.
-يتوفر الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت.
-ويأتي مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.