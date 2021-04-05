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«حساب المواطن» يوضح آلية استفادة «المطلقة» من الدعم

«حساب المواطن» يوضح آلية استفادة «المطلقة» من الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن”، آلية استفادة المواطنة المطلقة من الدعم المقدم من البرنامج.

وأكد البرنامج في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “مطلقة” ستصبح الحالة تابع “غير مؤهل”.

وأضاف “حساب المواطن”، أنه لن يتم احتساب المستفيد ضمن مبلغ الدعم في حساب المستفيد الرئيسي “الزوج”.

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمطلقة التسجيل في البرنامج مع إضافة التابعين أيضا من أطفال متواجدين.

ولتسجيل المطلقة في حساب المواطن هناك العديد من الشروط مثل أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية،  بجانب إرفاق المستندات المطلوبة لإضافة تابعين أو إثبات أن المطلقة حاضنة لأطفال، وإرفاق أوراق الاستقلالية مثل صك الملكية أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء، بشرط أن تكون الأوراق باسم المطلقة، وفي حالة عدم توافر ما سبق يتم إضافة المطلقة ولكن كتابع على حساب الأسرة.

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