مقطع مؤثر لطفل يمني يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته في هجوم صاروخي لمليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مقطع فيديو مؤثر لطفل يمني يلفظ أنفاسه الأخير إثر إصابته في هجوم جديد من مليشيا الحوثي على المدنيين في مأرب.

وعلق وزير الإعلام معمر الإرياني على الحادثة بقوله: “آخر الكلمات التي نطقها الطفل النازح عبدالسلام الحداد “اقتطع النخس”، بعد عجز الأطباء عن إنقاذ حياته إثر إصابته مع ستة من أقرانه في استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أمس السبت حي الروضة السكني شرق مدينة مأرب”.

وأضاف الإرياني: “كلمات الطفل عبدالسلام الأخيرة يفترض أن تهز ضمير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، المبعوث الأمريكي، وتدفعهم لاتخاذ موقف واضح وحازم يرقى لمستوى الجرائم وأعمال القتل اليومي الممنهج الذي ترتكبه مليشيا الحوثي بحق المدنيين والنازحين من الأطفال والنساء في مدينة مأرب”.