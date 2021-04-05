«أرامكو» تعلن عن فرص تدريبية لطلبة الكليات المهنية.. إليك رابط التسجيل

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توفر فرص تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.

ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

الوثائق المطلوبة:

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.

خطاب من الكلية/ المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.

مزايا فترة البرنامج:

راتب شهري.

سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية.

النقل حسب أنظمة الشركة.

تأمين طبي حسب أنظمة الشركة.

للتسجيل يمكنك اتباع الرابط التالي :هنا.