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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تحديث جديد لـ«ويندوز 10» يحل مشكلة الشاشة الزرقاء

تحديث جديد لـ«ويندوز 10» يحل مشكلة الشاشة الزرقاء
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تواصل – وكالات:

يعاني الكثير من مستخدمي ويندوز 10 من مشكلة شاشة الموت الزرقاء Blue Screen of Death التي تصف فشلًا تامًا في النظام يترك المستخدمين يحدقون في شاشة زرقاء تقاطع عملهم على جهاز الكمبيوتر.

ولا يزال نظام تشغيل ويندوز 10 يعاني بانتظام من مشكلات الاستقرار، وأبلغت التقارير مؤخراً عن كيفية تسبب التحديث الذي تم إصداره لنظام التشغيل ويندوز 10 في مارس بحدوث مشكلات عندما كانت بعض الطابعات تتفاعل مع تطبيقات معينة، وقد أدى هذا الخطأ إلى ظهور شاشة الموت الزرقاء، ، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتشير الأخبار إلى أن التحديث المستقبلي المقرر إطلاقه هذا العام يمكن أن يقلل بشكل خطير من مقدار الأعطال التي يتعرض لها مستخدمو ويندوز 10، وهذه الترقية المستقبلية التي يطلق عليها اسم Sun Valley، من المقرر إطلاقها في النصف الثاني من هذا العام، وستجلب أكبر إعادة تصميم لنظام ويندوز 10 منذ إطلاقه في عام 2015.

وتشير التسريبات إلى أن مايكروسوفت تتطلع إلى نقل برامج تشغيل الجهات الخارجية إلى مجلد معزول على جهاز المستخدم، وتتمثل الفائدة الرئيسية لبرامج تشغيل الجهات الخارجية في وضع الحماية في إضافة مستوى إضافي من الأمان إلى هذه الملفات المهمة. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي عزل برامج التشغيل إلى تحسينات في الأداء، والتي قد يشعر بها المستخدمون الذين يقومون بتحديث برامج تشغيل الجهات الخارجية بشكل متكرر.

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