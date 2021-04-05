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توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة واستمرار تأثير العوالق الترابية على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة واستمرار تأثير العوالق الترابية على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

عوالق ترابية

كما توقع استمرار تأثير العوالق الترابية على منطقة ( نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى شمالية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ماذا تفعل عند حدوث موجات الغبار؟

وكانت الأرصاد قد قدمت نصائح مهمة لقائدي المركبات ومرتادي الطرق عند حدوث موجات قوية من الغبار.

وطالبت قائدي المركبات بـ 4 إجراءات مهمة تمثلت في:

– تأكد من أن الأنوار تعمل بشكل جيد.
– قلل من السرعة.
– أغلق النوافذ وقم بتشغيل المكيف.
– تنقل بين المسارات بهدوء.

درجات الحرارة

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