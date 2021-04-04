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«الصحة» تعلن بدء القبول في البرنامج الوطني للأمن الصحي المنتھي بالتوظیف

«الصحة» تعلن بدء القبول في البرنامج الوطني للأمن الصحي المنتھي بالتوظیف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية عن عن فتح باب التقديم في “البرنامج الوطني للأمن الصحي” المنتهي بالتوظيف في القطاع الحكومي والخاص لحملة البكالوريوس.
المتطلبات والشروط:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (للجنسين).
. حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
. ألا يزيد عمر المتقدم عن (40 )سنة.
. ألا يكون المتقدم على رأس العمل أو مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
. إجتياز المقابلة الشخصية.
. إجتياز الفحص الطبي.
. أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم للرجال و 155 للنساء
التخصصات المطلوبة:
. التربية
. العلوم الاجتماعية
. إدارة الأعمال
. الآداب
. اللغات والترجمة
. السياحة والآثار
. علم الرياضة والنشاط البدني
. إدارة الأعمال التطبيقية
. الإعلام والاتصال
الوثائق المطلوب إرفاقها عند التقديم:-
-شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.
-السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
-صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه إن وجدت.
-ملاحظة: يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.
مواعيد التقديم :-
– خلال الفترة من 11 / 8 / 1442هـ وحتى تاريخ 12 /10 /1442هـ)
-التقديم :
من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )

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