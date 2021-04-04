«الصحة» تعلن بدء القبول في البرنامج الوطني للأمن الصحي المنتھي بالتوظیف

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية عن عن فتح باب التقديم في “البرنامج الوطني للأمن الصحي” المنتهي بالتوظيف في القطاع الحكومي والخاص لحملة البكالوريوس.

المتطلبات والشروط:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (للجنسين).

. حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

. ألا يزيد عمر المتقدم عن (40 )سنة.

. ألا يكون المتقدم على رأس العمل أو مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

. إجتياز المقابلة الشخصية.

. إجتياز الفحص الطبي.

. أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم للرجال و 155 للنساء