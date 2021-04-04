إغلاق مول شهير بالدمام تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية وسط الدمام، بالمنطقة الشرقية،أحد المولات التجارية الشهيرة؛ لمخالفته الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وتضمنت المخالفة:عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة، وعدم التأكد من وجود تطبيق “توكلنا” من قِبل مراقبات الأمانة، وتم عمل محضر مشترك بالإغلاق.

وشارك في الحملة التفتيشية فرع وزارة التجارة ووزارة الصحة وشرطة الدمام شعبة الأمن الوقائي.

وشنت البلدية حملات توعوية وجولات رقابية بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي وفرع وزارة التجارة وشعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام، على كافة الأنشطة التجارية والغذائية للتأكد من التقيد بالاشتراطات والتدابير الصحية.