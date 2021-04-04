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«مختص» يكشف سبب ارتفاع أسعار الماشية والأعلاف قبيل رمضان (فيديو)

«مختص» يكشف سبب ارتفاع أسعار الماشية والأعلاف قبيل رمضان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حسين اليامي، مهتم بشؤون المستهلك ومربي ماشية، سبب ارتفاع أسعار الماشية وعدم الانضباط في أسعار الأعلاف بأسواق المملكة، وذلك تزامناً مع دخول الموسم الرمضاني.

وأكد أثناء مداخلته مع برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أن دخول الأجانب في السوق سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الماشية.

وأشار إلى أن العمالة السائبة تتحكم أيضاً في أسعار الأعلاف عن طريق التلاعب في أسعارها.

ولفت إلى ارتفاع سعر الشعير إلى 53 ريالاً والبرسيم إلى 22 ريالاً، مما زاد من سعر الماشية 500 ريال على الأقل خلال شهر واحد.

وأوضح “اليامي” أن الحد الأقصى لسعر رأس الماشية لا يتخطى 1300 ريال، أما الأسعار الحالية فهي مبالغ فيها مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر ومن بعدهما عيد الأضحى.

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