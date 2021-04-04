«كراني» يتوقع أجواء دافئة بمعظم المناطق.. وكتلة باردة مرتقبة شمالاً

تواصل – فريق التحرير:
توقع خبير الطقس والمناخ حسن كراني، حالة من الدفء شمال البلاد خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.
وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعون الله يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار الإثنين من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخلية والشمال والشرق وتغطي كافة الأجواء فجر الثلاثاء”.
وتابع حسن كراني: “أعانكم الله لتغير الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة .. وأشير بأن هناك فرصة لكتلة بارده قادمة للشمال”.
🔥 وداعا للبراد يا إهل الشمال🔥
بعون الله يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار الغد الإثنين من أجواء القطاع الغربي في إتجاه الداخلية والشمال والشرق وتغطي كافة الأجواء فجر الثلاثاء .أعانكم الله لتغير الأجواء من برودة لإعتدال لسخونة .. وأشير بأن هناك فرصة لكتلة بارده قادمة للشمال..pic.twitter.com/wnmLM5e0P5
— حسن كراني (@H_M_K_00)April 4, 2021