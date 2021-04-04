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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«كراني» يتوقع أجواء دافئة بمعظم المناطق.. وكتلة باردة مرتقبة شمالاً

«كراني» يتوقع أجواء دافئة بمعظم المناطق.. وكتلة باردة مرتقبة شمالاً
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ حسن كراني، حالة من الدفء شمال البلاد خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعون الله يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار الإثنين من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخلية والشمال والشرق وتغطي كافة الأجواء فجر الثلاثاء”.

وتابع حسن كراني: “أعانكم الله لتغير الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة .. وأشير بأن هناك فرصة لكتلة بارده قادمة للشمال”.

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