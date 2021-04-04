«كراني» يتوقع أجواء دافئة بمعظم المناطق.. وكتلة باردة مرتقبة شمالاً

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ حسن كراني، حالة من الدفء شمال البلاد خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعون الله يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار الإثنين من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخلية والشمال والشرق وتغطي كافة الأجواء فجر الثلاثاء”.

وتابع حسن كراني: “أعانكم الله لتغير الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة .. وأشير بأن هناك فرصة لكتلة بارده قادمة للشمال”.