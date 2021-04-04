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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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طريقة سهلة للوصول لأي تغريدة مفقودة (فيديو)

طريقة سهلة للوصول لأي تغريدة مفقودة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عمر الرهبيني، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة الوصول لأي تغريدة مفقودة من خلال خدمة البحث.

وقال الرهبيني، معلقاً على المقطع “إذا ضيعت أي تغريدة كنت تريدها لأي حساب في تويتر، لا تضيع وقتك في البحث، هذه الطريقة السريعة التي ستوصلك لأي تغريدة في أقل من دقيقة.

وأضاف أن طريقة استعادة التغريدة تتمثل فيما يلي:

– من خلال خانة البحث تكتب اسم الحساب بدون علامة @ ثم نقطتين رأسيتين (:)  ثم مسافة، ثم أي كلمة من التغريدة ثم تضغط بحث، وبعدها تظهر التغريدات التي تحتوي على هذه الكلمة.

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