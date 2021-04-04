جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا للعام المقبل

تواصل – فريق التحرير:

وأوضحت جامعة نايف العربية، أن التقديم متاح الآن وينتهي 8 إبريل 2021م. للمزيد من المعلومات الدخول على البوابة الإلكترونية للجامعة .

تعلن جامعة نايف العربية عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا “ماجستير، دبلوم عالي” للعام الدراسي 2021-2022م (1443هـ).

المتطلبات والشروط:-

-الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي .

– التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل

– توصيتان علميتان من أساتذة سابقين للمتقدم على برامج الماجستير

– استيفاء جميع الشروط الخاصة للقبول في البرنامج

– في حال القبول النهائي سداد رسوم إدارية غير مستردة خاصة بالتقديم، مبلغا وقدره ( 2000) ريال سعودي لبرامج الماجستير وخمسمائة (500 ) ريال سعودي لبرامج الدبلوم العالي.

ملاحظات:-

1- برامج الماجستير: النزاهة المالية.

2- القانون الجنائي والعلوم الجنائية.

3- الأدلة الجنائية.

4- علم الجريمة.

5- الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

6- برامج الدبلوم العالي:

7- تحليل السموم والمخدرات.

8- الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

9- مكافحة الإرهاب.

10-الدراسات الاستراتيجية.

تعليمات التقديم :-

وأشارت جامعة نايف العربية، أن التسجيل متاح حالياً وينتهي 8 إبريل المقبل 2021، من خلال الرابط التالي (إضغط هنا)