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جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا للعام المقبل

جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا للعام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن جامعة نايف العربية عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا “ماجستير، دبلوم عالي” للعام الدراسي 2021-2022م (1443هـ).
وأوضحت جامعة نايف العربية، أن التقديم متاح الآن وينتهي 8 إبريل 2021م. للمزيد من المعلومات الدخول على البوابة الإلكترونية للجامعة .
المتطلبات والشروط:-
-الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي .
– التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل
–  توصيتان علميتان من أساتذة سابقين للمتقدم على برامج الماجستير
– استيفاء جميع الشروط الخاصة للقبول في البرنامج
– في حال القبول النهائي سداد رسوم إدارية غير مستردة خاصة بالتقديم، مبلغا وقدره ( 2000) ريال سعودي لبرامج الماجستير وخمسمائة (500 ) ريال سعودي لبرامج الدبلوم العالي.
ملاحظات:-
1- برامج الماجستير: النزاهة المالية.
2-  القانون الجنائي والعلوم الجنائية.
3- الأدلة الجنائية.
4-  علم الجريمة.
5- الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.
6-  برامج الدبلوم العالي:
7-  تحليل السموم والمخدرات.
8-  الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.
9-  مكافحة الإرهاب.
10-الدراسات الاستراتيجية.
تعليمات التقديم :-
وأشارت جامعة نايف العربية، أن التسجيل متاح حالياً وينتهي 8 إبريل المقبل 2021، من خلال الرابط التالي (إضغط هنا)

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