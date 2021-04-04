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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«التعليم» تتيح خدمة المختبر الافتراضي عبر «مدرستي».. وهذه أهم مميزاته

«التعليم» تتيح خدمة المختبر الافتراضي عبر «مدرستي».. وهذه أهم مميزاته
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن إتاحة خدمة المختبر الافتراضي، عبر منصة مدرستي، والذي يوفر الأدوات والمعدات والأجهزة الافتراضية؛ لتمكين الطلبة والمعلمين والمعلمات من إجراء التجارب الكيميائية والفيزيائية المختلفة.

مميزات المختبر الافتراضي :

  • تتسم نتائج التجارب بأنها على درجة عالية من الدقة العلمية.
  • توفر مكتبة ثرية جاهزة من التجارب للمفاهيم الكيميائية والفيزيائية يمكن استعراضها وتعديلها.
  • يحفظ ملف العمل (التجربة) وتصدره إلى المستخدمين الآخرين.

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