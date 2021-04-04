لا تشارك رقم هويتك معهم.. «البنوك» تحذر من خطورة هذه الشركات

تواصل – فريق التحرير:

حذرت البنوك السعودية، الجميع من الوقوع في براثن الاحتيال المالي عبر شركات وهمية تَعِدُ ضحاياها بالأرباح الخيالية.

يأتي ذلك في إطار حملة تحت عنوان “خلك أذكى منهم ولا تلعب لعبتهم” للتحذير من المحتالين والسارقين.

وقالت “البنوك السعودية” عبر تويتر: “لا تشارك رقم بطاقة الهوية معهم.. لأن واحدة من طرق الاحتيال المالي.. هي شركات وهمية توعدك بأرباح خيالية في مدة قصيرة”.

وحذرت الجميع بقولها: “مهما كانت لعبتهم.. لا تكشف أوراقك” قاصدة بذلك البيانات الشخصية وأرقام الهوية والبطاقات المصرفية.