الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لا تشارك رقم هويتك معهم.. «البنوك» تحذر من خطورة هذه الشركات

لا تشارك رقم هويتك معهم.. «البنوك» تحذر من خطورة هذه الشركات
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت البنوك السعودية، الجميع من الوقوع في براثن الاحتيال المالي عبر شركات وهمية تَعِدُ ضحاياها بالأرباح الخيالية.

يأتي ذلك في إطار حملة تحت عنوان “خلك أذكى منهم ولا تلعب لعبتهم” للتحذير من المحتالين والسارقين.

وقالت “البنوك السعودية” عبر تويتر: “لا تشارك رقم بطاقة الهوية معهم.. لأن واحدة من طرق الاحتيال المالي.. هي شركات وهمية توعدك بأرباح خيالية في مدة قصيرة”.

وحذرت الجميع بقولها: “مهما كانت لعبتهم.. لا تكشف أوراقك” قاصدة بذلك البيانات الشخصية وأرقام الهوية والبطاقات المصرفية.

مواد ذات صلة

تحرش وخدش حياء ونصب واحتيال.. جرائم ضبطتها الشرطة خلال أيام (فيديو)

تحرش وخدش حياء ونصب واحتيال.. جرائم ضبطتها الشرطة خلال أيام (فيديو)

نصب واحتيال مالي.. شرطة مكة تطيح بمواطن ومقيم امتهنا ترويج العملات المزيفة

نصب واحتيال مالي.. شرطة مكة تطيح بمواطن ومقيم امتهنا ترويج العملات المزيفة

الشرقية.. ضبط مواطن بتهمة النصب والاحتيال واستخدام عملات مزيفة

الشرقية.. ضبط مواطن بتهمة النصب والاحتيال واستخدام عملات مزيفة

«خبير تقني» يحذر من محاولات نصب واحتيال جديدة.. انتبهوا منها

«خبير تقني» يحذر من محاولات نصب واحتيال جديدة.. انتبهوا منها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة