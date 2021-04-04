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هل فعالية لقاح كورونا 6 أشهر فقط؟.. «استشاري مختص» يكشف الحقيقة (فيديو)

هل فعالية لقاح كورونا 6 أشهر فقط؟.. «استشاري مختص» يكشف الحقيقة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، مدة فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأكد عبر مقطع مصور نشره حسابه الرسمي على “تويتر” أن الفعالية تُقاس من خلال فحص دوري لتقييم حجم الأجسام المضادة الموجودة في الجسم، ومدى قدرتها على منع الفيروس من التكاثر، ومن ثم الوقوف على مدى فعالية اللقاح في الجسم.

وأضح باهبري قصد شركة “فايزر” من إعلان أن فعالية لقاحها تستمر حتى 6 أشهر، بأنها تقوم بإجراء فحوصات دورية للفئات الأولى من متلقي لقاحها في الاختبارات، لتقيس بذلك مدى قدرة اللقاح على الاستمرار في الجسم بشكل عام.

وأضاف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح “فايزر” ضمن البحث الأساسي، أتموا قبل عدة أسابيع 6 أشهر من تاريخ التطعيم، وهو ما يُفسر إعلان الشركة بشأن فعالية اللقاح، مشيرًا إلى أنهم حال أتموا 9 أشهر أو سنة، سوف تقوم الشركة بفحصهم والوقوف على مدى فعالية اللقاح.

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