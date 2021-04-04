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«جامعة القصيم» تكشف ملابسات تكدس الطالبات أمام مبنى الجامعة

«جامعة القصيم» تكشف ملابسات تكدس الطالبات أمام مبنى الجامعة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت جامعة القصيم، في بيان لها اليوم الأحد، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن تكدس عدد من الطالبات دون مراعاة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وقال عميد كلية العلوم والآداب في جامعة القصيم، الدكتور فريد الزامل، إن تكدس الطالبات كان بسبب التجمع أمام مدخل المبنى للتأكد من تفعيل تطبيق “توكلنا”، وحضور عدد من الطالبات في وقت متقارب، مشيراً إلى أنه تم معالجة ذلك في حينه.

وشدد الزامل على عدم السماح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقاً للإجراءات المتبعة، موضحاً أن الغرف الموجودة للعزل من ضمن الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية حال وجود أي اشتباه بين الموظفين.

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