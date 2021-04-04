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ربع مليون في يوم واحد.. جرعات لقاحات كورونا تقترب من 5 ملايين بالمملكة

ربع مليون في يوم واحد.. جرعات لقاحات كورونا تقترب من 5 ملايين بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ارتفاع أعداد المسجلين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، لدرجة تسجيل أكثر من ربع مليون في يوم واحد.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة: “نقترب من 5 مليون جرعة تم توزيعها من لقاح كورونا”، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الفيروس.

وشدد “متحدث الصحة” على أن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا ويحمي من المضاعفات والمرض الشديد، لكنه لا يقوم بتقليل العدوى بين أفراد المجتمع.

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