توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وغبار

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن توقعات طقس كافة مناطق المملكة، غدا الإثنين.

وتوقع المركز في تقريره أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما توقع استمرار تأثير العوالق الترابية على مناطق (نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 38 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 23 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-35كم/ساعة, على الجزء الشمالي الأوسط،وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، حالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.