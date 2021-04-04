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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للخدمة المدنية، تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية وكيفية الاستفادة منها.

وأضافت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تصحيح الحالة الاجتماعية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

طريقة الاستفادة من الخدمة

• من خلال تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد”.

• ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات

متطلبات الخدمة

نسخة من سجل الأسرة

المستفيدون من الخدمة

المواطنون والمواطنات

 

 

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