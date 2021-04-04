«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية

08:34

«فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».. تلاوة للشيخ «خالد المهنا» من المسجد النبوي