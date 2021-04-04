«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية

تواصل- فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للخدمة المدنية، تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية وكيفية الاستفادة منها.
وأضافت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تصحيح الحالة الاجتماعية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.
طريقة الاستفادة من الخدمة
• من خلال تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد”.
• ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات
متطلبات الخدمة
نسخة من سجل الأسرة
المستفيدون من الخدمة
المواطنون والمواطنات
تعرف على خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية من خلال خدمات#الاحوال_المدنيةالالكترونية عبر منصة#ابشرأفرادpic.twitter.com/R9OZrZXEXt
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA)April 1, 2021