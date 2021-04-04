الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الحكومة الأردنية: اكتشاف رسائل للأمير «حمزة بن الحسين» تشوه الحقائق وتحرض ضد الدولة

الحكومة الأردنية: اكتشاف رسائل للأمير «حمزة بن الحسين» تشوه الحقائق وتحرض ضد الدولة
0

تواصل – وكالات:

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم: إن الأجهزة الأمنية من الجيش الأردني والمخابرات الأردنية ومديرية الأمن العام تابعت على مدى مدة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأضاف خلال مؤتمر صحفيّ لتوضيح الإجراءات التي تمّ اتخاذها أمس: “رصدت التحقيقات تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”، وقد رفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى العاهل الأردني عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة الأردنية لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بيّنت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمسّ بشكل مباشر بأمن الأردن واستقراره”.

وأوضح الوزير الأردني أن العاهل الأردني ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف العبث بأمن الأردن والأردنيين وتُستغَلّ لذلك، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقِيمها، وما تزال هذه الجهود مستمرة.

ولفت الصفدي النظر إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية التقى بسمو الأمير حمزة وطلب منه التوقف عن كل التحركات التي تمس أمن الأردن واستقراره، ولكن سموه تعامل مع الأمر بسلبية، مضيفا أن التحقيقات أثبتت تمرير أناس من دائرة الأمير حمزة لمعلومات لجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، ووجود ارتباطات بين باسم عوض الله وما يسمى بالمعارضة الخارجية لتنفيذ مؤامرات تضعف استقرار الأردن، وتوازى ذلك مع نشاطات مجتمعية للأمير حمزة لدفعهم للقيام بأمور لزعزة الأمن والاستقرار، إضافة لوجود تواصل بين سمو الأمير حمزة وباسم عوض الله، كما بيّنت أن سموه أرسل تسجيلا صوتيا في الساعة 2 و22 دقيقة حول اللقاء لباسم عوض الله الذي كان يريد مغادرة الأردن.

وتابع: قام سمو الأمير حمزة بنشر تسجيلين مصورين يحرّضان على تجييش المواطنين ضد الدولة، وبشكل غير مقبول في الأردن، كما تواصل شخص على ارتباط مع جهات أجنبية مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها وضع طائرة لمغادرة الأردن وهو ما يثبت وجود مخطط لهز أمن الأردن.

وشدد الوزير الأردني على أنه تمت السيطرة بالكامل على التحركات ووَأدِها في مهدها، والتحقيقات لا تزال جارية.

مواد ذات صلة

هاشتاق «الأردن في قلوب السعوديين» يتصدر «تويتر».. مواطنون يعبرون عن وقوفهم مع أشقائهم الأردنيين

هاشتاق «الأردن في قلوب السعوديين» يتصدر «تويتر».. مواطنون يعبرون عن وقوفهم مع أشقائهم الأردنيين

أول تعليق رسمي من الجيش على اعتقال شخصيات بارزة بالأردن

أول تعليق رسمي من الجيش على اعتقال شخصيات بارزة بالأردن

اعتقال شخصيات أردنية بارزة.. انتشار أمني مكثف بمنطقة القصر الملكي

اعتقال شخصيات أردنية بارزة.. انتشار أمني مكثف بمنطقة القصر الملكي

خادم الحرمين يوجه بالمساهمة بسد الاحتياج من الأكسجين الطبي لوزارة الصحة الأردنية

خادم الحرمين يوجه بالمساهمة بسد الاحتياج من الأكسجين الطبي لوزارة الصحة الأردنية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>