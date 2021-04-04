تحذير مهم من متحدث «الداخلية» لمروجي الشائعات والمعلومات المغلوطة عن «كورونا»

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حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب، مروجي الشائعات والمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة المختصة ستقف بالمرصاد لكل من يروج الشائعات، وستطبق عقوبة السجن والغرامة على المخالفين.

وأضاف “الشلهوب” خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أنه يتم رصد التراخي في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً تطبيق الغرامات بحق كل من يخالف الإجراءات.

وأشار إلى أنه تم ملاحظة ارتفاعًا في المنحنى الوبائي بالمملكة خلال الفترة الأخيرة وهو ما لم يتم رصده منذ عدة أشهر، لافتاً إلى أن المخالفات تضيف أرقامًا مخيفة في عدد الإصابات والوفيات.

وشدد على أن قوات الأمن مستمرة في ضبط المخالفات الأمنية في المنشآت والأماكن العامة.