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متحدث «الصحة» يحذر: نمر بمراحل مُقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات بـ«كورونا»

متحدث «الصحة» يحذر: نمر بمراحل مُقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات بـ«كورونا»
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 تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن المنحنى الوبائي للإصابات بفيروس كورونا شهد ارتفاعاً منذ شهر يناير الماضي.

وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم، أن الوزارة تواجه أرقاما مشابهة للأرقام المسجلة في شهر أبريل من العام الماضي 2020، مضيفاً: “نحن في مراحل مقلقة جدا بسبب ارتفاع معدل الإصابات”.

وتابع قائلاً: “لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي”، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار متحدث الصحة إلى أن التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حاليًا مؤلم ومؤسف جدًا في جميع المواقع.

وبشأن إمكانية فرض منع تجول للحد من ارتفاع حالات الإصابة بـ”كورونا”، أكد أن الجهات المعنية لن تترد في اتخاذ إي إجراء يوفر الحماية الكاملة للجميع لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار “العبدالعالي”، إلى أنارتفاع عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونايدل على وعي المجتمع، مبيناً أن عدد جرعات كورونا في المملكة يقترب من 5 ملايين.

 

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