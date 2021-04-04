الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

3 مميزات جديدة يعتزم تطبيق «واتسآب» إضافتها.. تعرّف عليها

3 مميزات جديدة يعتزم تطبيق «واتسآب» إضافتها.. تعرّف عليها
0

تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني عن اعتزام تطبيق “واتسآب” إضافة   ميزات جديدة وفريدة بعد أن فقد العديد من مستخدميه لصالح شركة تليجرام المنافسة له، وجاءت الميزات الجديدة على النحو التالي:-

الرسائل الصوتية

تحديث الرسائل الصوتية أيضا أحد الميزات التي من المؤكد إطلاقها، والتي يسمح فيها تطبيق المراسلة للمستخدمين بالاستماع إلى ملاحظاتهم الصوتية بسرعة أكبر.

نسخ احتياطية بكلمات مرور خاصة

إلى جانب هذه الميزة، من المقرر أن يطلق التطبيق ميزة عمل نسخ احتياطية للبيانات المخزنة في السحابة وحمايتها بكلمة مرور خاصة، وسيتم تطبيق الميزة الجديدة على خاصية النسخ الاحتياطية العادية التي تحدث كل يوم.

ألوان التطبيق

الميزة الأخيرة التي تم رصدها هي أن واتسآب سيسمح للمستخدمين قريبًا بتغيير بعض ألوان التطبيق على أجهزتهم، مثل لون النص والرموز، وهذه الميزة مشابهة لتلك المتوفرة بالفعل على تليغرام.

وفقًا لموقع WAbetainfo، فإن هذه الميزة موجودة بالفعل في مرحلة الاختبار، لكن لم يتم إصدار تفاصيل هذه الميزة رسميا حتى الآن، ولكن إذا كانت في مرحلة التطوير، فهذا يعني أنها ستصبح متاحة للجميع قريبا.

 

مواد ذات صلة

تعرّف على مميزات «الهوية الرقمية» وطريقة تفعيلها عبر «أبشر»

تعرّف على مميزات «الهوية الرقمية» وطريقة تفعيلها عبر «أبشر»

ميزة جديدة تفيدك في تسريع الرسائل الصوتية في «واتساب» (فيديو)

ميزة جديدة تفيدك في تسريع الرسائل الصوتية في «واتساب» (فيديو)

«واتساب» تقدم 8 نصائح مهمة تسهل الاستفادة من مميزات تطبيقها

«واتساب» تقدم 8 نصائح مهمة تسهل الاستفادة من مميزات تطبيقها

عطل مفاجئ يصيب «واتساب» و«انستقرام»

عطل مفاجئ يصيب «واتساب» و«انستقرام»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة