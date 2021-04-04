3 مميزات جديدة يعتزم تطبيق «واتسآب» إضافتها.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني عن اعتزام تطبيق “واتسآب” إضافة ميزات جديدة وفريدة بعد أن فقد العديد من مستخدميه لصالح شركة تليجرام المنافسة له، وجاءت الميزات الجديدة على النحو التالي:-

الرسائل الصوتية

تحديث الرسائل الصوتية أيضا أحد الميزات التي من المؤكد إطلاقها، والتي يسمح فيها تطبيق المراسلة للمستخدمين بالاستماع إلى ملاحظاتهم الصوتية بسرعة أكبر.

نسخ احتياطية بكلمات مرور خاصة

إلى جانب هذه الميزة، من المقرر أن يطلق التطبيق ميزة عمل نسخ احتياطية للبيانات المخزنة في السحابة وحمايتها بكلمة مرور خاصة، وسيتم تطبيق الميزة الجديدة على خاصية النسخ الاحتياطية العادية التي تحدث كل يوم.

ألوان التطبيق

الميزة الأخيرة التي تم رصدها هي أن واتسآب سيسمح للمستخدمين قريبًا بتغيير بعض ألوان التطبيق على أجهزتهم، مثل لون النص والرموز، وهذه الميزة مشابهة لتلك المتوفرة بالفعل على تليغرام.

وفقًا لموقع WAbetainfo، فإن هذه الميزة موجودة بالفعل في مرحلة الاختبار، لكن لم يتم إصدار تفاصيل هذه الميزة رسميا حتى الآن، ولكن إذا كانت في مرحلة التطوير، فهذا يعني أنها ستصبح متاحة للجميع قريبا.